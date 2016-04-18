ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بأسيوط

مراسل«ONA»:

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاث أشخاص تخصصوا فى السرقة بالإكراه .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بأن « أ . ر. ر»- عامل ، بحوزته موتوسيكل ماركة بوكسر بدون لوحات معدنية، و «م.أ.ج » – عامل ، بحوزته سلاح أبيض، و«م.ص.م »- عامل «هارب »، ويقيمون ببندر ديروط دائرة مركز ديروط ، ويكونون تشكيل عصابي يتزعمه الأخير، تخصص في السرقة بالإكراة وسرقة حقائب اليد والهواتف المحمولة بالطريق العام بأسلوب الترويع بالسلاح الأبيض أو إنتزاع المتعلقات والفرار بإستخدام دراجة بخارية خاصة للمتهم الأول .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم هاتف محمول وبمواجهتهم أكدوا صحة التحريات، وأن المضبوطات من متحصلات السرقة وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب عدد «4» واقعة سرقة .

وتنوعت المسروقات ما بين «سرقة حقيبة يد، سرقة هاتف محمول، ومبالغ مالية»، وبعرضهما علي النيابة العامة، قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المتهم الهارب.