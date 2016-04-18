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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بأسيوط

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بأسيوط ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بأسيوط

مراسل«ONA»:

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاث أشخاص تخصصوا فى السرقة بالإكراه .

تلقى  اللواء عبد الباسط  دنقل، مدير  أمن أسيوط، إخطارا يفيد بأن « أ . ر. ر»- عامل ، بحوزته موتوسيكل ماركة بوكسر بدون لوحات معدنية، و «م.أ.ج » – عامل ، بحوزته سلاح أبيض، و«م.ص.م »- عامل  «هارب »، ويقيمون ببندر ديروط  دائرة مركز ديروط ، ويكونون تشكيل عصابي يتزعمه الأخير، تخصص في السرقة بالإكراة وسرقة حقائب اليد والهواتف المحمولة بالطريق العام بأسلوب الترويع بالسلاح الأبيض  أو إنتزاع المتعلقات والفرار بإستخدام دراجة بخارية خاصة للمتهم الأول .

وعقب تقنين الإجراءات  تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم  هاتف محمول وبمواجهتهم أكدوا صحة التحريات، وأن المضبوطات من متحصلات السرقة وبتطوير  مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب  عدد «4» واقعة سرقة .

وتنوعت المسروقات ما بين «سرقة حقيبة يد، سرقة هاتف محمول،  ومبالغ مالية»، وبعرضهما علي النيابة العامة،  قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المتهم الهارب.

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أونا