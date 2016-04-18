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ضبط «عامل» بحوزته تذاكر هيروين في سوهاج‎

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ضبط «عامل» بحوزته تذاكر هيروين في سوهاج‎ ضبط «عامل» بحوزته تذاكر هيروين في سوهاج‎

أرشيفية

مراسل – ONA:

ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الإثنين، عامل بحوزته تذاكر هيروين، ومبلغ مالي في سوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج، يفيد بضبط المدعو “وائل. أ”، (32) سنة – عامل، ويقيم بناحية بلصفورة – دائرة مركز سوهاج، وبحوزته عدد (55) تذكرة يشتبه أن تكون لمسحوق الهيروين المخدر، فضلًا عن مبلغ (190) جنيهًا، وهاتف محمول، بحسب بيانٍ.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، حسبما أفادت تحقيقات أجهزة الأمن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1816 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2016م، وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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