أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني: أتليتكو يحتفل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

Google+ Print
سيميوني: أتليتكو يحتفل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا سيميوني: أتليتكو يحتفل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

(إفي): أشار الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، اليوم الأحد إلى "الفرحة الكبيرة" بتأهل فريقه المباشر لبطولة العام المقبل من دوري أبطال أوروبا للعام الرابع على التوالي، وهو الأمر الذي سيحتفلون به.

وقال سيموني في مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه على غرناطة بثلاثية نظيفة "أولا وقبل كل شيء، أنا سعيد جدا لتحقيق هدف النادي لعام آخر وهو أن نكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.. لقد مر هذا الأمر سريعا دون أن يلاحظه أحد، ولكن بالنسبة لنا فهو فرحة كبيرة".

وأضاف "الآن، وكأي شخص طبيعي، سنذهب لتناول العشاء والاحتفال بتأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام جديد".

وبالفوز على غرناطة يستيعد أتلتيكو وصافة الليجا من ريال مدريد ليرتفع رصيده إلى 76 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر الذي سقط أمام فالنسيا 2-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع