سيميوني: أتليتكو يحتفل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

(إفي): أشار الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، اليوم الأحد إلى "الفرحة الكبيرة" بتأهل فريقه المباشر لبطولة العام المقبل من دوري أبطال أوروبا للعام الرابع على التوالي، وهو الأمر الذي سيحتفلون به.

وقال سيموني في مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه على غرناطة بثلاثية نظيفة "أولا وقبل كل شيء، أنا سعيد جدا لتحقيق هدف النادي لعام آخر وهو أن نكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.. لقد مر هذا الأمر سريعا دون أن يلاحظه أحد، ولكن بالنسبة لنا فهو فرحة كبيرة".

وأضاف "الآن، وكأي شخص طبيعي، سنذهب لتناول العشاء والاحتفال بتأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام جديد".

وبالفوز على غرناطة يستيعد أتلتيكو وصافة الليجا من ريال مدريد ليرتفع رصيده إلى 76 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر الذي سقط أمام فالنسيا 2-1.