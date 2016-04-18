أولاند : مصر وفرنسا بلدان كبيران يحملان حضارات عريقة وطموحًا للمستقبل

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن مصر و فرنسا بلدان كبيران يحملان طموحًا للمستقبل، وأن البلدين يحملان حضارات عريقة.

وأضاف “أولاند”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه مع الرئيس السيسي اليوم الإثنين لانطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي ، أن فرنسا اختارات أن ترافق

> مصر بالكامل من أجل البناء والتنمية، وأنهما يسعيان لوضع العلاقات بين البلدين لمشروع طويل الأجل.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن مصر لديها طموح كبير يتمثل في رغبتها في مواجهة تحديات جسيمة على رأسها الأمن في

> منطقة تعانى من الكوارث والحروب.