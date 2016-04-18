أمجد مصطفي يدخل فيلم «رحلة يوسف» بعد عودته من الدراما الأمريكية

يستعد الفنان الشاب أمجد مصطفى، العائد من الدراما الأمريكية، لبدء تصوير دوره في فيلمه المصري السينمائي الجديد «رحلة يوسف»، خلال الأيام المقبلة.

ويواصل مصطفى، خلال الأيام الحالية، تحضيرات دوره في العمل وخيوط شخصيته خلال الأحداث، والمقرر أن يتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم في المغرب.

يذكر أن، الفنان أمجد مصطفى، عاد مؤخرًا إلى القاهرة بعد عدة مشاركات في أعمال درامية في هيوليوود، حيث شارك في الفيلم الأمريكي « All egiant »، الذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته shailene Woodley, Theo James .

كما شارك أيضًا في المسلسل الأمريكي «The originals» الذي خاض بطولته Joseph morgan, Daniel gilies , Claire holt.