أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين -
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة -
من داخل كنيسة "مار جرجس".. روايات من قداس الأموات -
أحد مصابي تفجير طنطا «كنت ورا العمود فربنا فدانا» -
أول لقاء مع مصابين فى حادث تفجير كنيسة طنطا -
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء -
إيفرتون يفوز برباعية علي ليستر ستيت في «البريميرليج» -
مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس الفرنسي: مستعدون لدعم مصر في الطاقة النووية والاستثمار في قناة السويس الجديدة

Google+ Print
الرئيس الفرنسي: مستعدون لدعم مصر في الطاقة النووية والاستثمار في قناة السويس الجديدة الرئيس الفرنسي: مستعدون لدعم مصر في الطاقة النووية والاستثمار في قناة السويس الجديدة

أولاند

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عملت بجد من أجل توفير الامن للشركات والاستثمارات المختلفة، نتبنى سياسات طموحة لتطوير الطاقة المتجددة والبديلة، مؤكدًا أن فرنسا مستعدة لتطوير عقود شاملة لتطوير الطاقة، خاصة وأن مصر اختارت الطاقة النووية الجيدة.

وأكد “أولاند” أن فرنسا ومصر تتعاونان لحل أزمة النقل وهو ما سيظهر في خط مترو القاهرة، العديد من الشركات الفرنسية مستعدة للاسثثمار في محور قناة السويس.

وأتمنى أن تستطيع الشركات الفرنسية من تدريب العاملين المصريين، فهناك 800 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل، ويمكن أن نساهم في توفير التدريب المهني لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه ولن ينال من عزيمة المصريين

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا