الرئيس الفرنسي: مستعدون لدعم مصر في الطاقة النووية والاستثمار في قناة السويس الجديدة

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مصر عملت بجد من أجل توفير الامن للشركات والاستثمارات المختلفة، نتبنى سياسات طموحة لتطوير الطاقة المتجددة والبديلة، مؤكدًا أن فرنسا مستعدة لتطوير عقود شاملة لتطوير الطاقة، خاصة وأن مصر اختارت الطاقة النووية الجيدة.

وأكد “أولاند” أن فرنسا ومصر تتعاونان لحل أزمة النقل وهو ما سيظهر في خط مترو القاهرة، العديد من الشركات الفرنسية مستعدة للاسثثمار في محور قناة السويس.

وأتمنى أن تستطيع الشركات الفرنسية من تدريب العاملين المصريين، فهناك 800 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل، ويمكن أن نساهم في توفير التدريب المهني لهم.