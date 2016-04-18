ضبط عاطل متهم بالنصب على المواطنين داخل مرور شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط عاطل حال مزاولة أعمال السمسرة والنصب داخل وحده مرور شبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادرمدير مباحث القليوبية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أنه أثناء قيام النقيب كريم معتز ضابط مباحث إدارة المرور بمتابعة قسم مرور شبرا الخيمة لتفقد حركة سير العمل به وضبط المخالفين تمكن من ضبط "شعبان س. خ "54 سنة عاطل حال قيامه بمزاولة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين بإنهاء إجراءات الترخيص للمترددين على القسم دون وجه حق وبدون موافقة الجهات المختصه مقابل أجر مادى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7969 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م.

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