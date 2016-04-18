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بالصور.. ملكتا جمال بلجيكا السابقة والحالية تزوران معبد الكرنك بالأقصر

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بالصور.. ملكتا جمال بلجيكا السابقة والحالية تزوران معبد الكرنك بالأقصر بالصور.. ملكتا جمال بلجيكا السابقة والحالية تزوران معبد الكرنك بالأقصر
زارت ملكة جمال بلجيكا الحالية "لنتى فرانس"، وملكة جمال بلجيكا السابقة "أنالى توروس"، صباح اليوم الاثنين، معبد الكرنك، وذلك للقيام بعمل حملة دعائية للمحافظة السياحية بمعابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت بغرب الأقصر.

وقال مراد جميل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه يرافق ملكتى الجمال فى جولتها للأقصر 21 صحفيا بلجيكيا للقيام بالتغطية الإعلامية لزيارتهما، حيث كان موقع "لا بروفانس" البلجيكى قد كشف عن سعى المصرية للاستعانة بملكات جمال بلجيكا من أجل إنعاش قطاع السياحة المتدهور خلال الشهور الأخير.

وأوضح عضو هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، أنه من المقرر أن تقوم ملكات الجمال البلجيكيات بتصوير بروموهات دعائية فى القاهرة والأقصر خلال زيارتيهما التى تستمر حتى 20 أبريل الجارى، وسيرافقهما لجنة تحكيم ملكات الجمال وبعض الصحفيين.

ملكتا جمال بلجيكا (1)

ملكتا جمال بلجيكا (2)

ملكتا جمال بلجيكا (3)

ملكتا جمال بلجيكا (4)


>خبير سياحى: رحلة طيران أسبوعية من لندن للأقصر لتنشيط السياحة
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مصر 365

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