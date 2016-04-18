الرئيس السيسى: التنمية المستدامة وتغيير المناخ يستحوذان على قضايا إفريقيا

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال مشاركته بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة: أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية، ويسعدنى أن انقل إليكم كلمته نيابة عنه.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "أرحب بكم فى مصر التى استضافت مؤتمركم العام الماضى، مما يعكس الثقة المتبادلة، وأن التنمية المستدامة وتغيير المناخ يستحوذان على قضايا الدول الإفريقية، وأن هذا الاجتماع يأتى قبل توقيع اتفاقية باريس ٢٢ إبريل الجارى.

وأضاف شريف إسماعيل، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لابد من تعزيز العمل المشترك ووحدة مواقفنا، مؤكدا على اعتزاز مصر بأشقائها فى الدول الإفريقية.

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