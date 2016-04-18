دراسة : عائدات تنظيم داعش تراجعت 30% فى 9 أشهر

>أفادت دراسة نشرت الإثنين إن عائدات تنظيم داعش تراجعت حوالى ثلاثين بالمئة فى غضون تسعة أشهر مما ارغم التنظيم على فرض ضرائب جديدة فى المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال لودوفيكو كارلينو كبير المحللين فى معهد "اى اتش اس جينز" المتخصص الذى ينشر دراسات دورية عن المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم إنه "فى مارس 2016 تراجعت العائدات الشهرية لتنظيم داعش إلى 56 مليون دولار"

وأضاف إنه "فى منتصف العام 2015 كانت العائدات الشهرية لتنظيم داعش تقارب 80 مليون دولار".

ويستند تقرير المعهد إلى معلومات أخذت من مواقع التواصل الإجتماعى ومصادر موجودة فى سوريا والعراق. وهو يؤكد إن انتاج النفط فى المناطق التى يسيطر عليها التنظيم تراجع من 33 الف برميل يوميا الى 21 الفا.

وأوضح التقرير أن نحو نصف عائدات داعش يأتى من الضرائب ومصادرة السلع التجارية والممتلكات. اما الباقى فيأتى من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والتبرعات، حسب التقرير.

وأكد المعهد أن تنظيم داعش خسر حوالى 22 بالمئة من أراضيه فى الأشهر الـ15 الأخيرة ولم يعد يفرض شريعته سوى على ستة ملايين شخص مقابل تسعة ملايين. وتراجعت قاعدته الضريبية بذلك.

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