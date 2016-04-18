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"فتح": جهات إقليمية تكرس لانفصال غزة.. ولا نرفض فكرة الميناء الجوى

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"فتح": جهات إقليمية تكرس لانفصال غزة.. ولا نرفض فكرة الميناء الجوى "فتح": جهات إقليمية تكرس لانفصال غزة.. ولا نرفض فكرة الميناء الجوى

أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فايز أبو عيطة أن الحركة لا ترفض فكرة الميناء الجوى فى قطاع غزة بفلسطين، وإنما فكرة الانفصال والالتفاف على الشرعية ممثلة فى منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وقال أبو عيطة- فى تصريح الاثنين "إن نفى حركة حماس وجود مفاوضات مع إسرائيل لا ينفى أن هناك جهات دولية إقليمية تفاوض إسرائيل نيابة عن شعبنا فى غزة بموافقة حماس".

وأضاف "نرفض تدخل بعض الجهات الإقليمية لتكريس واقع الانقسام بين الشعب الفلسطينى فى شقى الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة مستغلين معاناة شعبنا الناجمة عن الحصار والاحتلال والانقسام".
>كما أكد حرص حركة فتح على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى غزة، مذكرا بأن الميناء الجوى الذى أصبح "هدفا استراتيجيا" كان موجودا ويعمل فى غزة قبل نحو أكثر من 20 عاما، وأصبحت الخطوط الجوية الفلسطينية جزءا من الخطوط الجوية العالمية.

وشدد أبو عيطة على إصرار حركة فتح على تحقيق المصالحة.. قائلا "إن الحركة لن تألو جهدا من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لتجاوز كل القضايا الصغيرة التى اشغلتنا جميعا عن القضايا الكبرى مثل الدولة والعودة والاستيطان والقدس".
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مصر 365