بإيدك تعمل منه مبدع.. نصائح نفسية لاكتشاف ذكاء طفلك وتنمية مهاراته

الذكاء هبة فطرية ينعم الله عز وجل بها على كل إنسان بنسبة معينة، هذا ما بدأت به الدكتورة هبة حامد - مدرس طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس - مشيرة إلى أنه من السهل عليك كمربٍ لطفلك أن تعزز من هذه النسبة التى يتمتع بها من الذكاء، وتحميه من تدهورها أو ضعفها تدريجيا.

وتابعت الدكتورة هبة حامد حديثها، موضحة أن الحفاظ على معدل الذكاء لدى الطفل، أهم من البحث وراء زيادته، لأن الذكاء لا يمكنه الزيادة عن الحد الذى يتمتع به الطفل، ومن أهم الوسائل المعززة له:

- الألعاب التعليمية الهادفة، والموزعة بشكل سليم على جزء من وقت الطفل، سواء تعليمية بالفك والتركيب أى يدوية، أو تعليمية تثقيفية من خلال شاشة جهاز الكمبيوتر دون إسراف.

>- المناظر الطبيعية والفراغ الملىء بالأسرار، ومخلوقات الله تعالى والمناظر الخلابة، تعزز من ذكاء طفلك وتفتح له أفقا عقلية وفكرية جديدة.

>- تناول الطعام الصحى بأنواعه، كعين الجمل الغنية بالأوميجا 3 المعززة لذكاء الطفل.

>- الألعاب العنيفة على الطفل الابتعاد عنها تماما، سواء حركية أو من خلال شاشة الكمبيوتر، لأنها تحد من ذكائه وتعزز العنف لديه.

>- الإحباط، يمكن أن يلعب دور مهم فى تناقص الذكاء، خاصة إحباط الطفل داخل مدرسته أو منزله، لذا جنبه إياه تماما وعزز ثقته بنفسه حتى لا يتأثر تفكيره.

>- اهتم بتعليم طفلك كل النشاطات الذهنية التى تحسن من ذكائه وتشغل تفكيره، ليعمل ويتطور، كالقراءة والرسم وفك الألغاز.

- دراسة: نشأة الأطفال فى أسرة تتحدث لغتين يجعلهم يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء