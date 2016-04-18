لمرضى السكر.. 10 وصايا لتقوية المناعة والوقاية من مضاعفات المرض

ضعف واضطرابات المناعة من أكثر مضاعفات مرض السكر الذى يصيب أكثر من 422 مليون شخصا على مستوى إلى العالم، وفقاً لآخر الإحصائيات، منهم 7.5 مليون شخص فى مصر ، ويتسبب ضعف المناعة فى رفع خطر إصابة مرضى السكر بالأمراض الميكروبية وبمضاعفات السكر.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة والنصائح لتقوية مناعة مرضى السكر بعد ضبط مستويات الجلوكوز بالدم، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى "thefitindian.com"، وتشمل:

>1.تناول الخضراوات التى تنتمى للعائلة الصليبية وتشمل: البروكلى والقرنبيط، فهى تحتوى على فيتامين "أ" و"ج" و"هـ" وتساهم فى مكافحة الأمراض، بخلاف المادة الأهم وهى السلفورافين "Sulforaphane" التى تعزز قدرة الكبد على تطهير المواد المسرطنة والضارة التى تضعف المناعة.

>2.الفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات خاصة فيتامين "ج" ومضادات الأكسدة مثل الكيوى والجوافة، وتساهم فى تعزز قوة المناعة ومقاومة الأمراض.

>3.الأسماك الدهنية مثل السالمون والماكريل غنية بالسيلينيوم والأوميجا-3، وهى ضرورية لتحسين المناعة.

>4.المكسرات تساهم فى تقوية المناعة ومقاومة الأمراض لأنها غنية بفيتامين "هـ" والسيلينيوم والأوميجا-3 .

>5.القرع العسلى غنى بفيتامين "أ"، وهو من أقوى مضادات الأكسدة ويكافح الأمراض الخطيرة التى تهاجم الجهاز المناعى.

>6.تناول الشاى الأخضر غنى بالمركبات المضادة للأكسدة مهم جداً لمناعة مرضى السكر ويقوى مناعتهم.

7.ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وبما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا بمعدل 5 أيام فى الأسبوع يساهم فى الحد من معدلات إصابة مرضى السكر.

>8.الحصول على القدر الكافى من النوم من أهم الوسائل التى يمكن أن يستعين بها مرضى السكر لمقاومة الأمراض الخطيرة.

>9.الحد قدر الإمكان من القلق والتوتر والبعد عن الضغط النفسى يساهم فى تعزيز المناعة وتقويتها.

>10.التوقف عن تدخين السجائر تماما والابتعاد تماما عن الخمور والمشروبات الكحولية لها تأثير إيجابى رائع على مناعة الجسم وذلك وفقا للمجلة الطبية "Medical Journal of Australia".

- مؤتمر السمنة العالمى:فقدان جرام دهون من البنكرياس يعالج مرض السكر نهائيا

>

- دراسات: الزنجبيل يساهم فى علاج مرض السكر والوقاية منه

>