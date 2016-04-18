الامتحانات على الأبواب.. خطوات التغذية الصحيحة لمساعدة ابنك على التركيز والتفوق

أيام معدودة ويدخل الطلاب فى مرحلة امتحانات نهاية العام، وفى هذه الفترة من كل عام تشكو الأمهات من عدم تركيز أبنائهن وخوفهن من عدم الحصول على درجات مرتفعة.

لذلك تقدم الدكتورة إيناس رأفت - أستاذ الأطفال بقسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث - نصائح مهمة للأم تساعدها فى المحافظة على تركيز طفلها وقت الامتحانات، وتقول: "رغم أن الطفل يحتاج دائما إلى أسلوب غذائى مثالى لبناء جسده بطريقة صحية، إلا أن فترة الامتحانات مرحلة مهمة يجب أن تحرص فيها الأم على تقديم وجبات طفلها من المنزل وبشكل صحى".

وتضيف الدكتورة إيناس: "التغذية الصحية تعمل على زيادة تركيز الطفل وتقوية ذهنه فى هذه المرحلة الفاصلة التى يحتاج فيها كل معلومة درسها ليستفيد بها فى الامتحان"، وتؤكد أن نوعية الطعام المقدم يعد من العوامل المساعدة بنسبة كبيرة على تركيز الطفل عن طريق تقديم 3 وجبات رئيسية صحية تمنحه الطاقة والبروتينات والفيتامينات الصحية.

وتتابع الدكتورة إيناس رأفت قائلة: "تقع بعض الأمهات فى خطأ إعطاء الطفل أطعمة "الجانك فود" أو الوجبات السريعة كأحد الوجبات التى تقدمها لطفلها من منطلق أن إسعاد الطفل يجعله يذاكر جيدا، ولكن هذه الوجبات تحتوى على الدهون المشبعة الضارة التى تتسبب فى سوء هضم، وهو ما يجعل الجهاز الهضمى يستعين بالأكسجين الخاص بالمخ لهضم الطعام الصعب الذى يناوله الطفل وهو ما يفقد الطفل التركيز نهائيا ويصيبه بالخمول والكسل.

وعن الوجبات الرئيسية التى لابد أن تحرص الأم على تقديمها لطفلها تقول الدكتور إيناس رأفت: "قبل ذهاب الطفل إلى المدرسة عليه تناول وجبة الإفطار المكونة من لبن، جبن، بروتين نباتى مثل الفول، مع الحرص الكامل على تناول هذه الوجبة قبل الخروج من المنزل لأنها بمثابة البنزين الذى يجعل الطفل يعمل ويقدم كل ما لديه من طاقة فى الامتحان والتركيز فى تحصيل وتخزين المعلومات فى ذاكرته".

وعند العودة إلى المنزل تكون الأم قد استعدت بطبق الخضار الكبير مع البروتينات الحيوانية وكمية صغيرة من الكربوهيدرات مثل الأرز والمكرونة، وفى العشاء نقدم الفواكه مع اللبن أو الجبن، حتى نعطية كمية من السكريات التى يحتاجها بصورة طبيعية تعمل على زيادة تركيز الطفل.

وتشير الدكتور "إيناس" إلى أن بعض الأمهات تقدم لأطفالها البسكويت والشيكولاتة بدلا من أحد الوجبات لتعطيه الطاقة اللازمة وهو خطأ كبير تقوم به الأم، حيث تعمل قطعة الحلوى على رفع نسبة السكر فى الدم خلال نصف ساعة ثم يبدأ فى الانخفاض حتى يصل الطفل إلى منتصف يومه الدراسى أو فى منتصف وقت الامتحان فيفقد تركيزه، ولكن تناول الوجبة الرئيسية خاصة الإفطار تجعله يتمتع بالطاقة التى يحتاجها، والحلوى تكون على شكل مكافأة بعد تناول الوجبات الرئيسية وليست بدلا من أحدها.

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