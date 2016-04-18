تقوى النظر والمناعة وتقاوم السرطان.. 8 فوائد صحية للمانجو

ويعرض الموقع الأمريكى "care 2" أهم 8 فوائد صحية للمانجو وهى:
>1. تقاوم السرطان، حيث أظهرت الأبحاث وجود مركبات مضادة للأكسدة تحمى من سرطان القولون الثدى وسرطان الدم وسرطان البروستاتا.
>2. تخفض نسبة الكوليسترول، لاحتوائها على مستويات عالية من الألياف وفيتامين c وهو ما يساعد على خفض الكوليسترول فى الدم.
>3. سد المسام الواسعة، يمكن استخدامها على البشرة الخارجية لسد المسام الواسعة والقضاء على البثور السوداء عن طريق وضعها على الجلد من الخارج.
>4. تحسن صحة العيون، وأظهرت الأبحاث أن كوبا واحدا من المانجو المقطعة شرائح تحسن صحة العين بنسبة 25% نظرا لاحتوائها على فيتامين "أ"، الذى تحتاجه العين لتعزيز البصر ويمنع العشى الليلى وجفاف العين.
>5. الحفاظ على الاحتياطى القلوى فى الجسم.
>6. هناك أبحاث وضعت احتمالات لمساعدة أوراق المانجو مرضى السكر فى معادلة مستويات الإنسولين فى الدم.
>7. تحسن الهضم نظرا للألياف التى تحتوى عليها المانجو وتساعد فى عملية الهضم.
>8. تقوى جهاز المناعة، لاحتوائها على فيتامين c وفيتامين "أ"، بالإضافة إلى 25 نوعا مختلفا من "الكارتينات" أو صبغات عضوية التى تحافظ على الجهاز المناعى سليم وقوى.
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