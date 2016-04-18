تقوى النظر والمناعة وتقاوم السرطان.. 8 فوائد صحية للمانجو

بدخول فصل الصيف تظهر الفواكه المتنوعة وعلى رأسها المانجو وهى الفاكهة المحببة للكثيرين، واكتشف الباحثون فوائد صحية عديدة لها تجعلها تحصل بجدارة على لقب "ملكة الفواكه" بتقدير امتياز.

ويعرض الموقع الأمريكى "care 2" أهم 8 فوائد صحية للمانجو وهى:

>1. تقاوم السرطان، حيث أظهرت الأبحاث وجود مركبات مضادة للأكسدة تحمى من سرطان القولون الثدى وسرطان الدم وسرطان البروستاتا.

>2. تخفض نسبة الكوليسترول، لاحتوائها على مستويات عالية من الألياف وفيتامين c وهو ما يساعد على خفض الكوليسترول فى الدم.

>3. سد المسام الواسعة، يمكن استخدامها على البشرة الخارجية لسد المسام الواسعة والقضاء على البثور السوداء عن طريق وضعها على الجلد من الخارج.

>4. تحسن صحة العيون، وأظهرت الأبحاث أن كوبا واحدا من المانجو المقطعة شرائح تحسن صحة العين بنسبة 25% نظرا لاحتوائها على فيتامين "أ"، الذى تحتاجه العين لتعزيز البصر ويمنع العشى الليلى وجفاف العين.

>5. الحفاظ على الاحتياطى القلوى فى الجسم.

>6. هناك أبحاث وضعت احتمالات لمساعدة أوراق المانجو مرضى السكر فى معادلة مستويات الإنسولين فى الدم.

>7. تحسن الهضم نظرا للألياف التى تحتوى عليها المانجو وتساعد فى عملية الهضم.

>8. تقوى جهاز المناعة، لاحتوائها على فيتامين c وفيتامين "أ"، بالإضافة إلى 25 نوعا مختلفا من "الكارتينات" أو صبغات عضوية التى تحافظ على الجهاز المناعى سليم وقوى.

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