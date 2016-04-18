القوات المسلحة تدفع بـ 10 سيارة إطفاء للمساعدة فى السيطرة على حريق مصنع العبور

شاركت القوات المسلحة، مساء أمس عناصر قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء متنوعة حمولة 12 طنا لدعم قوات الدفاع المدني فى السيطرة على الحريق الهائل الذي شب بأحد مصانع النسيج بمدينه العبور في إطار جهودها لتأمين الجبهة الداخلية .

وذكرت القوات المسلحة – فى بيان لها اليوم الاثنين – أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بسرعة دفع عناصر من وحدات الإطفاء والإنقاذ والتدخل السريع للمعاونة في عمليات الإطفاء وحصر النيران التي نشبت داخل المصنع، وقد نجحت العناصر فى إخماد الحريق وعزل المبانى المجاورة ومنع امتداد النيران للمصانع الملاصقة لمبنى المصنع.

أ ش أ