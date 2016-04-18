النيابة تصرح بدفن منجد توفى صعقا بالكهرباء عقب تسلقه برج "ضغط عالى" بسوهاج

صرحت النيابة العامة بمركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بدفن جثة منجد يعانى من مرض نفسى لقى مصرعه صعقا بتيار كهرباء الضغط العالى عقب تسلقه أحد الأبراج الخاصة بالضغط العالى.

كان اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة أحد الأشخاص صعقاً بالكهرباء بناحية برديس دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعقيد صلاح بوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب، وفاة رفعت البدرى حلمى أمين 28 سنة منجد ويقيم بذات الناحية، والجثة معلقة بأسلاك ‏الضغط العالى، وذلك حال صعوده أحد أعمدة الكهرباء بذات الناحية، وتم إخطار هندسة كهرباء جرجا لفصل التيار الكهربائى، وتم إنزال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزى.

وبسؤال والد المنجد ويقيم بذات الناحية قرر أن نجله المذكور يعانى من مرض نفسى وعصبى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات ‏إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2028 إدارى المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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