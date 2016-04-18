القبض على عاطل وشقيقته لاحتجازهما ربة منزل لسرقة مصوغاتها الذهبية بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من إلقاء القبض على عاطل وشقيقته لاحتجازهما ربة منزل، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، بتلقيه بلاغا عن تغيب " فرحة .ع. ع "، 16 سنة، ربة منزل من مركز أبو قرقاص.

تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى لكشف غموض الحادث، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة "أحمد .خ" ،عاطل ،35 سنة ،وشقيقته "نورا "ربة منزل،مقيمين بذات الناحية ، حيث قاما باحتجاز المجنى عليها لسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وبيعها.

تم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق، وأمام المستشار "أمير الوكيل "مدير نيابة المنيا، أمر بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى للكشف عليها لمعرفة هل تم الاعتداء عليها جنسيا من عدمه، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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