الحماية المدنية: تبريد حريق مصنع نسيج بالعبور بعد إعادة اشتعاله دون إصابات

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية عملية تبريد حريق مصنع نسيج بمدينة العبور بعد إعادة اشتعاله مرة أخرى فجر اليوم، وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل نشب فى مصنع نسيج فى المنطقة الصناعية الأولى بالعبور مساء أمس دون أى خسائر بشرية أو إصابات.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية فى محاولة لإخماد النيران ومنع امتدادها للمبانى المجاورة ولم تقع أى خسائر بشرية أو إصابات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بنشوب حريق بمصنع نسيج بالعبور، وعلى الفور تم الدفع بـ11 سيارة للتعامل مع النيران، وتبين من المعاينة أن المصنع ملك محمد المرشدى ويقع على مساحة 15 ألف متر، ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وأن الحريق شب فى الطابق الأول بالمصنع، وجارى إخماد النيران والتعرف على سبب نشوب الحريق، ولم تحدث أى إصابات أو وفيات، وجارى تحديد التلفيات والخسائر.

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