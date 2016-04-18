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انتقال سيارتى إطفاء لإزالة بقعة زيت أعلى دائرى المعادى

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انتقال سيارتى إطفاء لإزالة بقعة زيت أعلى دائرى المعادى انتقال سيارتى إطفاء لإزالة بقعة زيت أعلى دائرى المعادى
انتقلت سيارتا إطفاء لإزالة بقعة زيت الناتجة عن انقلاب مقطورة محملة بزيوت طعام أعلى دائرى المعادى، والتى تسببت فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، فيما تم وضع علامات إرشادية وتغطية المكان بالرمال لحين إزالة البقعة ومنعا لوقوع أى مرورية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور أمر اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بانتقال الخدمات المرورية للعمل على إزالة حطام الحادث.


>شلل مرورى أعلى "دائرى المعادى" بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام
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مصر 365

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