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مجلس النواب يستقبل اليوم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند

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مجلس النواب يستقبل اليوم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند مجلس النواب يستقبل اليوم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند
يستقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، وذلك فى إطار زيارته الرسمية إلى .

ومن المقرر أن يحضر اللقاء وكيلا المجلس والأمين العام لمجلس النواب، وعدد من ممثلى الهيئات البرلمانية، وسط توقعات بأن تشمل الزيارة جولة فى متحف البرلمان والقاعة الرئيسة للمجلس التى تشهد الجلسات العامة.

يذكر أن مجلس النواب قد استقبل منذ بدء دورة انعقاده حتى الآن 3 رؤساء وملوك، حيث استقبل كل من رئيسى العراق والصين، والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.


>توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وفرنسا بحضور السيسى وهولاند
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مصر 365

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