"التموين" تطرح "شنطة رمضان" بسعر يتراوح بين 27.5 إلى 112.5 جنيه

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح "شنطة رمضان" بمنافذ شركتى الجملة "العامة والمصرية"، وفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار تتراوح من 27.5 جنيه إلى 112.5 جنيه، حيث يتم توفير شنطة رمضان من منتجات عام 2016 فى إطار سعى الحكومة لتوفير جميع السلع ومستلزمات رمضان للمواطنين تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن توفير السلع وتخفيض أسعارها.

وأكد الدكتور خالد حنفى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" استمرار مبادرات تخفيض أسعار السلع بالاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت ضبط أسعار السلع من خلال التوسع فى مشروع "جمعيتى" لفتح منافذ سلعية للشباب وطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى التوسع فى إنشاء السلاسل التجارية الكبرى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع وتخفيض أسعارها.

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