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مصدر أمنى:انقلاب مقطورة على"دائرى المعادى"بسبب انفجار الإطار الأمامى للسيارة

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مصدر أمنى:انقلاب مقطورة على"دائرى المعادى"بسبب انفجار الإطار الأمامى للسيارة مصدر أمنى:انقلاب مقطورة على"دائرى المعادى"بسبب انفجار الإطار الأمامى للسيارة
قال مصدر أمنى، إن سبب انقلاب المقطورة المحملة بجراكن من زيوت الطعام على الطريق الدائرى نتيجة لانفجار الإطار الأمامى للسيارة، وسقطت كميات منه أعلى الطريق وتسببت فى ظهور بقعة زيت وتباطؤ حركة السيارات المتجهة من المنيب إلى المعادى، وانتقلت الخدمات المرورية ولا تزال هناك بعض الكثافات المرورية بالمكان.

كانت الحركة المرورية قد توقفت أعلى الطريق الدائرى بالمعادى، فى منطقة البساتين، صباح اليوم الاثنين، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بزيت الطعام.

وسارعت قوات الحماية المدنية، إلى فرش الطريق بمكان الحادث بالرمل، وذلك للعمل على تيسير حركة المرور وتفادى وقوع أى .

شلل مرورى أعلى "دائرى المعادى" بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام
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