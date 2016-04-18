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استشهاد مخبر فى تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومتهمين بديرمواس

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استشهاد مخبر فى تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومتهمين بديرمواس استشهاد مخبر فى تبادل إطلاق نار بين الشرطة ومتهمين بديرمواس
شهد مركز شرطة دير مواس جنوب المنيا فجر اليوم، تبادل إطلاق نار بين القوة الأمنية وعناصر جنائية مطلوب ضبطها أمام النيابة فى حملة لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، اسفرت عن استشهاد مخبر.

وتبين أن المخبر يدعى فراج أحمد أبو العلا، من قوة مركز شرطة دير مواس، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دير مواس العام.

ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة دير مواس، برئاسة الرائد مصطفى النمر، فى القبض على اثنين من المتورطين.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنيا، أن الحادث الذى وقع بقرية "اسمو العروس" بديرمواس، حادث جنائى فقط وليس حادثا إرهابيا.


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