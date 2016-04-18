اتفاق لوقف اطلاق النار فى مأرب ونهم بمحافظة صنعاء باليمن

>وقعت القوات اليمنية الموالية للحكومة الشرعية ومليشيات الحوثيين وصالح على اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار فى كافة الجبهات بمحافظة مأرب ومديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء المجاورة لمأرب قبل ساعات من بدء الجولة الثالثة من المشاورات بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة بالكويت اليوم .

وتضمن الاتفاق الذى وقعه أعضاء لجنة اتفاق وقف إطلاق النار من الجانبين بمأرب الليلة الماضية والذى جاء تنفيذا للاتفاق الذى وقع فى مدينة الظهران السعودية قبل 8 أيام فى إطار تهدئة الأوضاع فى المحافظات الشمالية ووقف إطلاق النار بكافة أشكاله ابتداء من الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم في جميع الجبهات وإيقاف كافة التعزيزات والحشود إلى جبهات القتال .

وذكر مركز سبأ الإعلامى أنه تم تحديد شخصين من كل طرف من قبل اللجنة العسكرية وذلك للاتصال والتواصل والإبلاغ عن أي خرق والعمل على إيقافه ومعالجته وأن يكون الإشراف المباشر من قبل اللجان على وقف إطلاق النار.

كما تضمن الاتفاق تسليم خرائط الألغام إن وجدت وفي حال تعذر وجودها يتم تحديد أماكنها ووقف اعتقال الأبرياء والمسافرين على الطرق ونقاط التفتيش وإلزام الجهات المعنية بتجهيز الطرق وإصلاحها والسماح للجهات المعنية بإصلاح خطوط نقل الكهرباء من مأرب إلى صنعاء وتأمين الفرق الهندسية وإلزام الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية لتوصيل وتشغيل المحطة الغازية.

ويقوم الطرفان بتسهيل أعمال الإغاثة وعدم اعتراضها أو عرقلتها بأي طريقة وتسهيل مرورها وإزالة أي معوقات من أي طرف و السماح للهلال الأحمر والصليب الأحمر أو من يمثلهما بانتشال الجثث من جبهات القتال وتأمين المنظمات أثناء قيامها بهذا العمل.

وتقوم لجنة الأسرى بإعداد كشوف الأسرى والمعتقلين من الطرفين والتنسيق مع لجنة الأسرى المركزية لاستكمال إجراءات التبادل وإطلاق سراحهم.

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