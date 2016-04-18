المعارضة السورية: سنرد بقوة على وحدات الجيش التى تطلق النار على المدنيين

أخبار سوريا

>أعلنت جماعات لمقاتلى المعارضة السورية اليوم الاثنين بدء "معركة" جديدة ضد القوات الحكومية ردا على انتهاكات اتفاق هش لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير .

وقالت هذه الجماعات فى بيانها إنها سترد"بقوة" على وحدات الجيش التى تطلق النار على المدنيين، وتشمل هذه الجماعات فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السورى الحر وجماعة أحرار الشام الإسلامية .

وأرسل هذا البيان لرويترز محمد رشيد رئيس المكتب الإعلامى لجماعة جيش الأنصار، وقال إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة، ولم تحدد موقعا جغرافيا للمعركة الجديدة.

موضوعات متعلقة:

المعارضة السورية: لن تستمر فى التفاوض إذا واصلت الحكومة هجماتها