أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. وفد من وزارة النقل الروسية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة

Google+ Print
اليوم.. وفد من وزارة النقل الروسية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة اليوم.. وفد من وزارة النقل الروسية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة
يتفقد اليوم الاثنين، وفد خبراء من وزارة النقل الروسية، الإجراءات المتبعة للركاب والحقائب بمطار الغردقة الدولى، وذلك للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة داخل المطار.

قال اللواء صادق الشورى، مدير مطار الغردقة الدولى، إن الوفد يتكون من 5 أفراد، جميعهم خبراء من وزارة النقل الروسية، مضيفا أن الوفد سوف يبدأ عمله بتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة بعقد اجتماع مع مسئولى المطار، للاطلاع على طرق التأمين بالمطار.

وأكد الشورى لـ"اليوم السابع"، أن الوفد المكون من 5 خبراء سوف يتفقد صالات السفر والوصول، وطرق تأمين وتفتيش الركاب وحقائبهم ومراقبة أجهزة الكشف عن الحقائب وغيرها.

وتابع شورى أن زيارة الوفد تأتى ضمن إجراءات السلطات الروسية لمعرفة الإجراءات الجديدة لتأمين السائحين والطائرات وإجراءات التفتيش وتقييم الأداء الأمنى داخل المطارات المصرية.

وكان قد زار الأسبوع الماضى وفد بريطانى، مطار الغردقة الدولى وتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بالمطار، حيث تفقد صالات السفر والوصول وأجهزة الكشف عن الحقائب بالمطار.


>- وصول عضوين من الوفد الروسى لتفقد مطار الغردقة وانتظار 3 آخرين مساء اليوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365