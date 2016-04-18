اليوم.. وفد من وزارة النقل الروسية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة

يتفقد اليوم الاثنين، وفد خبراء من وزارة النقل الروسية، الإجراءات المتبعة للركاب والحقائب بمطار الغردقة الدولى، وذلك للاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة داخل المطار.

قال اللواء صادق الشورى، مدير مطار الغردقة الدولى، إن الوفد يتكون من 5 أفراد، جميعهم خبراء من وزارة النقل الروسية، مضيفا أن الوفد سوف يبدأ عمله بتفقد الإجراءات الأمنية بمطار الغردقة بعقد اجتماع مع مسئولى المطار، للاطلاع على طرق التأمين بالمطار.

وأكد الشورى لـ"اليوم السابع"، أن الوفد المكون من 5 خبراء سوف يتفقد صالات السفر والوصول، وطرق تأمين وتفتيش الركاب وحقائبهم ومراقبة أجهزة الكشف عن الحقائب وغيرها.

وتابع شورى أن زيارة الوفد تأتى ضمن إجراءات السلطات الروسية لمعرفة الإجراءات الجديدة لتأمين السائحين والطائرات وإجراءات التفتيش وتقييم الأداء الأمنى داخل المطارات المصرية.

وكان قد زار الأسبوع الماضى وفد بريطانى، مطار الغردقة الدولى وتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بالمطار، حيث تفقد صالات السفر والوصول وأجهزة الكشف عن الحقائب بالمطار.

- وصول عضوين من الوفد الروسى لتفقد مطار الغردقة وانتظار 3 آخرين مساء اليوم

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