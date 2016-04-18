اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

تنطلق اليوم الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة على المستوى الوزارى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد فهمى وزير البيئة و عدد من وزراء البيئة الأفارقة و ممثلى الدول المشاركة بالمؤتمر .

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN،انطلقت أول أمس السبت حيث تستمر الدورة حتى 19أبريل الجارى بالقاهرة، لتناقش عددا من القضايا المهمة والملحة للقارة الأفريقية، ومنها أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ونتائج مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بمبادرتى الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بأفريقيا. من السياسات إلى التنفيذ

وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "أجندة 2030... أفريقيا.. من السياسات إلى التنفيذ"، ويشارك فى الاجتماع وزراء البيئة من 54 دولة افريقية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقى وبنك التنمية الأفريقى، وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، على رأسها UNEP،UNCCD، والمنظمات الدولية الحكومية، حيث يبلغ عدد المشاركين حوالى 250 مشاركا.

ويتناول المؤتمر فى دورته الحالية أربعة موضوعات رئيسية، وهى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا، ونتائج مؤتمر باريس للأطراف وتأثيرها على أفريقيا، والإعداد لمؤتمر الأطراف الـ 22 فى مراكش فى نوفمبر 2016، والوقوف على آخر التطورات الخاصة بالمبادرتين الأفريقية فى مجال الطاقة المتجددة، والتكيف مع آثار تغير المناخ:AREI و AAI، اللاتى أُطلقتا من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر باريس لتغير المناخ، بصفته منسق للدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ CAHOSCC.

- انطلاق الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة على المستوى الوزارى غدا

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