ضبط عامل بحوزته 55 تذكرة هيروين بقصد الاتجار فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس المباحث من ضبط عاطل بحوزته 55 تذكرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عامل بالترويج لمخدر الهيروين بدائرة القسم.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير غدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط وائل . ا . ع . خ 32 سنة عامل وبحوزته "55" تذكرة لمسحوق ‏الهيروين المخدر ومبلغ 190 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول ‏للإتصال بعملائه ،كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1816 إدارى قسم أول سوهاج لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة .

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