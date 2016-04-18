4 نصائح تحميك من آلام الأسنان وتحافظ عليها لآخر العمر

أمراض الأسنان من المشاكل المرضية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب متعددة منها الإصابة ببعض الأمراض وعدم العناية بنظافة الأسنان، وكثرة تناول المشروبات الحمضية والسكريات وغيرها.

ويوضح تقرير نشره الموقع الهندى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن الحلويات والحمضيات والمشروبات الغازية عوامل رئيسية تسبب ألم وتآكل الأسنان، مضيفا أنه لتجنب تركيب أطقم الأسنان فى وقت مبكر يجب تناول الطم الصحى، بالإضافة إلى اتباع بعض الخطوات للحد من الأضرار التى تصيبها.

ويقدم التقرير بعض الخطوات للحفاظ على الأسنان صحية والحد من الأضرار، وتشمل هذه الخطوات الآتى:

1- إذا كنت ترغب فى تناول الحلويات أو المشروبات السكرية، فاجعلها جزءا من وجبة خاصة بدلا من تناولها بمفردها فقط، مما يكون له تأثير أكثر ضررا على الأسنان.

2- تجنب تنظيف أسنانك بعد تناول الأطعمة الحمضية مباشرة، ومن الضرورى أن يتم التنظيف بعد أن يخف الحمض من مينا الأسنان.

3- الحد من تناول الوجبات الخفيفة فى ذات الوقت الذى تتناول فيه الأطعمة الحمضية أو الأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من السكر، واستخدام معجون أسنان يتم وصفه من قبل الطبيب يساعدك فى إصلاح مينا الأسنان ويعمل فى الحد من تسوس الأسنان وتآكلها.

4- قم بتناول المشروبات الحمضية باستخدام الشفاطة (الشاليمو)، لأنها تقلل تأثير المشروبات الحمضية على الإسنان بشكل مباشر.

- 6 نصائح لحمايتك من حساسية الأسنان.. تعرف عليها وتخلص من الألم

>

- فى اليوم العالمى للأسنان.. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتسوس

>