محافظ البحيرة: صرف 14 مليون جنيه حتى الآن لإعادة إعمار قرية عفونة

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أنه تم صرف 14 مليون جنيه من إجمالى تكلفة إعمار قرية عفونة بمركز وادى النطرون ، والتى تصل إلى قرابة 35 مليون جنيه، لافتا أنه تم الإنتهاء من 35% من المرحلة الأولى من إعادة إعمار القرية، التى تضررت جراء الأمطار والسيول التى اجتاحت محافظة البحيرة فى نهاية العام الماضى، وتشمل بناء 38 منزلا .

وأوضح أنه تم الإنتهاء من 35% من أعمال المرحلة الأولى والتى تشمل بناء 38 منزلا تم صب 6 أسقف والانتهاء من بناء 8 منازل بالكامل وصب القواعد المسلحة والأسوار لعدد 13 وحدة، وجار حفر قواعد باقى المنازل ومقرر الانتهاء من تلك المرحلة فى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف محافظ البحيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العمل بالقرية يجرى على قدم وساق ومن المقرر إنشاء قرية متكاملة على مساحة 60 ألف متر مربع "14 فدانا" أراضى أملاك دولة تم تخصيصها للمشروع تضم 96 منزلا على مساحة 200 م2، حيث يشمل كل منزل غرفة معيشة و2 غرفة نوم ومطبخ وحمام وتراس وحوش للمنزل، وكذلك إنشاء 2 سوق تجارى على مساحة 460م2 بواقع 14 محلا تجاريا ومسجد على مساحة 150م2 بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم اختيار الموقع بعد عمل الدارسات اللازمة ليكون بعيدا عن مسار أى سيول وسيتم عمل "تدبيش وقائى" حول القرية حماية لها، كما سيتم توصيل جميع المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، بالإضافة لإنشاء مكتب بريد وصحة ومدرسة بالقرية، وتم تمهيد الطريق الرابط بين القرية ومدينة وادى النطرون، وسيتم البدء فى رصفة فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالقرية، مشيرا إلى أنه سيتم تباعا عمل تجمعات سكنية آمنة للقرى خاصة القرى النائية والتى تشهد زراعة واستصلاح للأراضى.

وأشاد محافظ البحيرة، بدور رجال الأعمال وأهل الخير فى دعم مبادرة إعادة إعمار القرية التى تتبناها المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية بالمساهمة بالدعم المادى وكذا توفير مواد البناء.

بالصور..بعد 6 أشهر من كارثة سيول البحيرة..قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ البحيرة يضعان حجر أساس إعمار قرية عفونة..محمد سلطان يؤكد: تجمعات سكنية آمنة للقرى..والأهالى يذبحون بقرة احتفالا بالمشروع

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