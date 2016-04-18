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اليوم.. الحكم على إكرامى الصباغ رئيس "أونست" بتهمة النصب على مواطنين

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اليوم.. الحكم على إكرامى الصباغ رئيس "أونست" بتهمة النصب على مواطنين اليوم.. الحكم على إكرامى الصباغ رئيس "أونست" بتهمة النصب على مواطنين
تصدر دائرة جُنَح دار السلام بمحكمة المعادى، برئاسة المستشار أحمد شكرى، وأمانة سر عبد العزيز العربى، حكمها فى 3 قضايا متهم فيها إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" بتهمة النصب على المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.


>- 18 أبريل.. الحكم على إكرامى الصباغ رئيس "أونست" بتهمة النصب على مواطنين
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