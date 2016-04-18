الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الاحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

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>الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

>الإسكندرية 15 28

>مطروح 15 31

>بورسعيد 19 25

>دمياط 19 26

>بلطيم 17 25

>الإسماعيلية 20 34

>السويس 20 34

>العريش 14 26

>نخل 12 30

>طابا 14 31

>الطور 18 31

>مرسى علم 22 30

>الغردقة 22 37

>شرم الشيخ 24 35

>رفح 14 26

>كاترين 13 26

>سيوة 16 36

>المنيا 17 34

>الفيوم 18 33

>رأس سدر 19 32

>أبوسمبل 19 38

>وسط الدلتا 21 32

>أسيوط 19 35

>سوهاج 18 36

>الأقصر 18 39

>أسوان 21 39

>شلاتين 20 32

>حلايب 23 30

>الوادى الجديد 16 38

>قنا 20 38

>نويبع 23 33

>السلوم 17 32



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