أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الاحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>


>الصغرى العظمى

القاهرة 22 33
>الإسكندرية 15 28
>مطروح 15 31
>بورسعيد 19 25
>دمياط 19 26
>بلطيم 17 25
>الإسماعيلية 20 34
>السويس 20 34
>العريش 14 26
>نخل 12 30
>طابا 14 31
>الطور 18 31
>مرسى علم 22 30
>الغردقة 22 37
>شرم الشيخ 24 35
>رفح 14 26
>كاترين 13 26
>سيوة 16 36
>المنيا 17 34
>الفيوم 18 33
>رأس سدر 19 32
>أبوسمبل 19 38
>وسط الدلتا 21 32
>أسيوط 19 35
>سوهاج 18 36
>الأقصر 18 39
>أسوان 21 39
>شلاتين 20 32
>حلايب 23 30
>الوادى الجديد 16 38
>قنا 20 38
>نويبع 23 33
>السلوم 17 32


>موضوعات متعلقة:


>- الأرصاد : طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالقاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان