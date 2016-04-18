وزير الدفاع الأمريكى: هزيمة داعش تتصدر أولويات واشنطن

>قال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر إن هزيمة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا على رأس أولويات الإدارة الأمريكية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن كارتر اكد خلال لقاء مع القوات الأمريكية فى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات أن التحالف الدولى لمحاربة داعش لن يسمح للتنظيم الارهابى بالسيطرة على أراض فى العراق وسوريا لإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية ، مؤكدا ضرورة ملاحقة التنظيم حيثما تتواجد عناصره حول العالم.

وأوضح كارتر أن الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على تمكين القوات المحلية الموجودة على الأرض فى العراق وسوريا من التصدى لتنظيم داعش، مشيرا إلى أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تعمل مع القوات العراقية والسورية لتحقيق هذا الهدف.