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انطلاق "قوافل الإصحاح البيئى" بجامعة قناة السويس إلى سيناء اليوم

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انطلاق "قوافل الإصحاح البيئى" بجامعة قناة السويس إلى سيناء اليوم انطلاق "قوافل الإصحاح البيئى" بجامعة قناة السويس إلى سيناء اليوم
تنطلق اليوم الاثنين القافلة الأولى للإصحاح البيئى إلى قرية نخل بشمال سيناء والأخيرة تنطلق الأسبوع القادم بقرية أبو صويرة برأس سدر بجنوب سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد سيناء خلال شهر أبريل، حيث حرصت إدارة قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس على تنفيذ آخر قافلتين لها ضمن برنامجها الأسبوعى خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2015 - 2016 بسيناء.

وتأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة.

تقدم القافلة خدمات طبية وبيطرية وزراعية وتثقيفا صحيا لأهالى القرية بالمجان، وتحول من تستدعى حالته إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج والفحوصات.

- نسبة النجاح بالطب البشرى لجامعة قناة السويس 96.5%
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