أطراف النزاع اليمنى يعودون اليوم إلى طاولة المباحثات فى الكويت

>تستضيف الكويت اليوم الاثنين مباحثات بين أطراف النزاع اليمنى فى رعاية الأمم المتحدة التى ترى "السلام" أقرب من أى وقت، على رغم الخروقات التى شابت وقف اطلاق النار خلال الأسبوع الماضى.

وتجمع الجولة الجديدة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، العائدين إلى طاولة المباحثات بعد جولة فى سويسرا فى ديسمبر لم تحقق تقدما فى البحث عن حل للنزاع الذى استغلته التنظيمات الجهادية لتعزيز نفوذها.

واستبق استئناف المباحثات باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الاحد الاثنين الماضى، وعلى رغم تعهد الاطراف التزام وقف النار، سجلت خروقات على جبهات عدة، لم تؤثر على انطلاق المباحثات.