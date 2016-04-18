القابضة لمياه الشرب ببورسعيد تستجيب لسكان الضواحى بسد بالوعات الصرف‎‎

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد لسكان منطقة السيدة خديجة بحى الضواحى وقامت بمعالجة مشكلة إنسداد بالوعات الصرف الصحى بمحيط الوحدات السكنية باستخدام سيارات الشفط وتسليك البالوعات وآبار الصرف.

وأكدالمهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد بأن هناك تواصىل مستمر بين القابضة والسعيد رخا رئيس حى الضواحى الذى يتابع معالجة كافة مشكلات الصرف الصحى بمختلف المناطق والقطاعات بالحى للحفاظ على البيئة وصحة السكان .

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