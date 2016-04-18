أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ: افتتاح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط بعد شهرين

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ: افتتاح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط بعد شهرين محافظ كفر الشيخ: افتتاح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط بعد شهرين
قال اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح بالمحافظة أكبر مزرعة سمكية على مستوى الشرق الأوسط خلال شهرين من الآن.

وأضاف نصر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة ستقام بالمنطقة الشمالية بجوار الطريق الدولى الساحلى الممتد على مساحة 118 كيلو متر، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مسند لها إقامة المزرعة السمكية.

وأكد نصر أن المحافظة تنتج 40% من إنتاج من الأسماك وبإنشاء تلك المزرعة العملاقة سيتم إنتاج ما يسد حاجة مصر من الأسماك بالإضافة لتوفير آلاف من فرص العمل.

محافظ كفر الشيخ: افتتاح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط بعد شهرين
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان