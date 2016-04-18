قال اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح بالمحافظة أكبر مزرعة سمكية على مستوى الشرق الأوسط خلال شهرين من الآن.

وأضاف نصر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة ستقام بالمنطقة الشمالية بجوار الطريق الدولى الساحلى الممتد على مساحة 118 كيلو متر، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مسند لها إقامة المزرعة السمكية.

وأكد نصر أن المحافظة تنتج 40% من إنتاج مصر من الأسماك وبإنشاء تلك المزرعة العملاقة سيتم إنتاج ما يسد حاجة مصر من الأسماك بالإضافة لتوفير آلاف من فرص العمل.

محافظ كفر الشيخ: افتتاح أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط بعد شهرين

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