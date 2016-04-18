شركة كهرباء "شمال القاهرة" تتلقى شكاوى الفواتير من خلال رقم "واتس آب"

أكد المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تفعيل خدمه الـ"واتس آب" بالشركة على الرقم 01283388888 لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بفاتورة الاستهلاك.

وأشار ناجى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى إطلاق خدمة الرسائل القصيرة SMS على الرقم 91122 بكتابة "كود" السداد الإلكترونى المُكَوَّن من 14 رقمًا، لمعرفة قيمة الفاتورة وإبلاغ القراءة، وكذلك الشكاوى من الفواتير بإرسال كود السداد الإلكترونى مسبوقا بعلامة الشباك "#".

وكان الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن توفير خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء بـ3 شركات توزيع، فى إطار سعى شركات توزيع الكهرباء لسرعة معالجة شكاوى الفواتير.

وأوضح اليمانى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خصصت الرقم 01097217682 لتلقى الشكاوى، ومصر العليا على رقم 01002822513، وشركة القناة 01270003430. وجارى تعميم الخدمة على جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 والإعلان عن خدمات إضافية جديدة قريبًا.