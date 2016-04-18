حبس 3 عاطلين عثر بحوزتهم على 50 ألف جنيه مزورة

أمر المستشار أحمد حامد رئيس نيابة أكتوبر أول، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر قيام أحدهم بشراء هاتف محمول بأموال مزورة، ما اضطر صاحب المحل لاستدعاء الشرطة، وألقت القبض على المتهم وبحوزته مبلغ 1500 جنيه.

وبمناقشة المتهم أمام العميد محيى سلامة مفتش القطاع، اعترف بالأموال المضبوطة بحوزته، وتحصله عليها من صبرى. ا وسعيد .أ مقيمين بدائرة قسم أول أكتوبر، وباستدراجهما والقبض عليهما عثر بحوزتهما على مبلغ 50 ألف جنيه مزورة، وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الحملات المصرية والأجنبية. وتحرر محضر للمتهمين بعد اعترافهم بالواقعة، وأُخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 50 ألف جنيه مزورة بأكتوبر

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