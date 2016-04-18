تدريب 2200 مهندس زراعى ومنح 110"الضبطية القضائية" للمبيدات المغشوشة

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، الانتهاء من تدريب 2200 مهندس زراعى بجميع المحافظات من خلال برنامج تدريبى مكثف، لزيادة الانتاجية فى المحاصيل الصيفية الموسم الحالى وخاصة الذرة، والقطن، وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة، فى إطار الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، وبرنامج مكافحة محصول قصب السكر فى محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، وبرامج مكثفة للاستخدام الآمن فى تقليل استهلاك المياه للمحاصيل الشرهة وخاصة الأرز.

وأشار عبد المجيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن لجنة المبيدات انتهت من تدريب 110 مراقبين من المهندسين الزراعيين ومنحهم حق الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة، وكيفية التعرف على المُهَرَّب منها بمختلف المحافظات.

وقال عبد المجيد: "نستهدف مع نهاية شهر يونيو المقبل، زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية إلى أكثر من 500 مفتش، للسيطرة على أسواق تداول المبيدات، والحد من المغشوش".

وأوضح، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تعمل دوريًا بالتنسيق مع وزارات: الرى، والبيئة، والتموين، والداخلية، والصحة، والمالية، والاستثمار، والصناعة، لتنفيذ حملات الإغلاق لجميع أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، أو ما يطلق عليه مصانع "بئر السلم" بالمحافظات، وتكثيف لجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات، وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات للحد من المغشوش.

وتابع عبد المجيد، أن لجنة مبيدات الآفات مستمرة فى برنامجها التدريبى المكثف للمهندسين الزراعيين، على كيفية إدارة منظومة مبيدات الآفات والطرق المثلى فى استخدام آلة الرش وتجهيز المستحضرات، والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات بما يقلل من متبقيات المبيدات على الحبوب وعدم الإضرار بالتربة، والبيئة، وصحة المزارعين، بالإضافة إلى رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الحبوب للحد من الاستيراد، واستفادة مربيى الماشية من بعض المحاصيل الزراعية كعلف للحيوانات والدواجن.

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