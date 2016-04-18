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بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى المصريين بالخارج فى كندا وتستعرض الشهادات الدولارية

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بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى المصريين بالخارج فى كندا وتستعرض الشهادات الدولارية بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى المصريين بالخارج فى كندا وتستعرض الشهادات الدولارية
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها التقت المصريين فى الخارج "مسلمين وأقباط" بكنسية السيدة العذراء بميسى ساجا فى كندا، لافته إلى أن الكنيسة تستقبل ما يقرب من 14 ألف مواطن مصرى من المقيمين بكندا، وأن اللقاء ضم مسلمين وأقباط نظرا لعدم وجود مراكز إسلامية تابعة للأزهر.

وأضافت وزيرة الهجرة، فى تصريحات صحفية لها من كندا منذ قليل، أن اللقاء تناول التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه المجتمع، واستعرض الشهادات الدولارية وأهميتها لدعم الإقتصاد المصرى، لافتة إلى أنهم طالبوا بضرورة وجود لجنة رقم قومى لاستخراج الأوراق اللازمة لهم وحل المشاكل التى تعيقهم والتى تتمثل فى التصريح الممنوح لهم تحت مسمى "مهاجر بالخارج" مما يشكل صعوبة لديهم فى التعامل مع الجهات الحكومية.

ووعدت الوزيرة ببحث المشكلة مع مصلحة الجوازات، بالإضافة إلى مطالبتهم بأهمية وجود بعثة دبلوماسية لهم بمدينة تورنتو، موضحة أن اللقاء تناول أيضا أهمية ربط الشباب من الجيل الثانى والثالث بوطنهم الأم .

وأشارت إلى أنها التقت أيضا المصريين بالخارج فى كنيسة تورنتو، وتناول اللقاء أهمية الشهادات الدولارية فى دعم الاقتصاد وقانون الهجرة وملامح قانون الهجرة، وأكدت خلال اللقاء مدى حاجة الوطن لجهود أبناءه بالخارج لدعم القيادة السياسية ومدى اهتمامها بأبنائها فى الخارج.

وقالت نبيلة مكرم، إن اللقاء تناول أيضا الأمور المتعلقة بالتحويلات النقدية للمصريين فى الخارج، مؤكدة أن اللقاء كان ناجحا ومثمرا وتناول كافة مشاكل المصريين و تساؤلاتهم.

وزيرة الهجرة بالمصريين فى الخارج بكندا (1)

وزيرة الهجرة بالمصريين فى الخارج بكندا (2)

وزيرة الهجرة بالمصريين فى الخارج بكندا (3)

وزيرة الهجرة بالمصريين فى الخارج بكندا (4)

وزيرة الهجرة بالمصريين فى الخارج بكندا (5)

وزيرة الهجرة بالمصريين فى الخارج بكندا (6)

وزيرة الهجرة بالمصريين فى الخارج بكندا (7)

بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى نظيرها الكندى..وتؤكد: المجتمع المصرى نسيج واحد
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