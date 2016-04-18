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105 سُفُن تعبر قناة السويس بحمولات 5.5 مليون طن خلال يومين

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105 سُفُن تعبر قناة السويس بحمولات 5.5 مليون طن خلال يومين 105 سُفُن تعبر قناة السويس بحمولات 5.5 مليون طن خلال يومين
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن 105 سُفُن عبرت القناة خلال اليومين الماضيين من الاتجاهين، بحمولة 5 ملايين و500 ألف طن.

وأوضح مميش، فى تصريحاتٍ صحفية، أن القناة شهدت من الشمال عبور 53 سفينة بحمولة مليونى و300 ألف طن، ومن الجنوب عبور 52 سفينة بحمولة 3 ملايين و200 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية أن 48 سفينة، عبرت القناة أمس الأول السبت من الاتجاهين، بحمولة مليونى و600 ألف طن، وشهدت القناة من الشمال عبور 25 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الإنجليزيةCMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT بحمولة 179 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن 57 سفينة عبرت القناة أمس الأحد، بحمولة مليونى و900 ألف طن سُفُن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 28 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزر المارشال AL BAHIYA بحمولة 141 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى ، وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.


>تحميل وتفريغ 31.6 مليون طن بضائع جنوب قناة السويس خلال فبراير الماضى

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