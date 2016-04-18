انطلاق المرحلة الثانية من منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة كفر الشيخ

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من منتدى الحوار الوطنى للشباب المقام تحت شعار "بقوة شبابها تحيا مصر " بجامعة كفر الشيخ اليوم الاثنين، وذلك بمختلف كليات الجامعة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، أن المرحلة الثانية سوف تناقش 8 محاور أساسية هى تشغيل وتدريب الشباب وقضايا التعليم، والصحة والسكان، الإسكان المرافق، وتمكين الشباب، وقضايا الأمن القومى والفساد الإدارى والمالى والقيم والأخلاق.

وأضاف رئيس الجامعة أن المنتدى يهدف إلى فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب تتضمن تبادل الآراء والتوجيهات بشكل حقيقى وواقعى، فضلاً عن تسليط الضوء على المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى كافة فئات الشباب وتفعيل مشاركة الشباب فى صنع القرار.