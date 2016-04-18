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مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش رواية "البشرات" غدا

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مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش رواية "البشرات" غدا مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش رواية "البشرات" غدا
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء 19 من أبريل الساعة السابعة مساء ندوة لمناقشة رواية (البشرات) للأديب إبراهيم أحمد عيسى. يناقش الرواية الناقدان د.بهاء حسب الله ونجلا سعيد، ويقدم اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن إبراهيم أحمد عيسى روائى مهتم بالتاريخ صدرت له روايات "طريق الحرير- البشرات" وهو حاصل على دبلومة فى صناعة السينما الديجتال، وقد طبعت روايته البشرات أربع طبعات.

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