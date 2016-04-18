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عمار الحكيم يناقش مع سفير بريطانيا سبل إنهاء الأزمة السياسية فى العراق

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عمار الحكيم يناقش مع سفير بريطانيا سبل إنهاء الأزمة السياسية فى العراق عمار الحكيم يناقش مع سفير بريطانيا سبل إنهاء الأزمة السياسية فى العراق

>ناقش رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم بمكتبه فى بغداد مساء أمس الأحد مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق فرانك بيكر، مستجدات الأزمة السياسية فى العراق وأكدا ضرورة بذل الجهود لإنهائها بالطرق القانونية والدستورية.

كما بحث الحكيم مع السفير البريطانى أخر تطورات الأوضاع الأمنية والحرب على تنظيم داعش والانتصارات التى تحققها القوات العراقية المشتركة فى مناطق العمليات، وقال الحكيم" إن داعش ورم سرطانى خبيث ولابد من استئصاله قبل أن يستفحل".

من جهة أخرى، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى همام حمودى، تصويت نواب البرلمان المعتصمين فى جلسة الخميس الماضى على إقالة هيئة رئاسة البرلمان مخالف دستوريا، وقال "إن ما جرى من جلسة إقالة هيئة الرئاسة ممارسة ديمقراطية إلا انها افتقدت للقانونية والدستورية".
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