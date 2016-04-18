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اليوم.. نظر إعادة محاكمة 11 متهما فى أحداث "عنف جامعة الازهر"

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اليوم.. نظر إعادة محاكمة 11 متهما فى أحداث "عنف جامعة الازهر" اليوم.. نظر إعادة محاكمة 11 متهما فى أحداث "عنف جامعة الازهر"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن قنديل اليوم الاثنين، ثالث جلسات إعادة محاكمة 11 متهما فى احداث عنف جامعة الأزهر التى وقعت فى أكتوبر من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.


>تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما بقضية "أحداث عنف جامعة الأزهر" لجلسة 18 أبريل
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