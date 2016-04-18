قطع التيار الكهربائى عن مركز منيا القمح بالكامل للصيانة يوم الجمعة

أعلنت محافظة الشرقية، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى كلياً عن محطة محولات بمدينة منيا القمح، ذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أبريل 2016، ولمدة ساعتين، بدءا من الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، لإجراء أعمال النظافة الشاملة على جميع مهمات المحطة حسب برنامج الصيانة المعد لذلك.

وقال البيان الإعلامى "إنه تم التنبيه على رئاسة مدينة منيا القمح، بضرورة اتخاذ اللازم وإخطار الأهالى بالميكروفونات والمساجد والمستشفيات العامة والخاصة والتموين والصحة، وعمل الاحتياطات خلال هذه المدة".

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