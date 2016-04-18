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محمد غنيم:"علينا الالتزام بالتماسك الداخلى لمواجهة الحصار الخارجى ضد مصر"

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محمد غنيم:"علينا الالتزام بالتماسك الداخلى لمواجهة الحصار الخارجى ضد مصر" محمد غنيم:"علينا الالتزام بالتماسك الداخلى لمواجهة الحصار الخارجى ضد مصر"
قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن محاولات القوى الخارجية لفرض حصار على تمثل فى ردود الأفعال الدولية التى تمت حول قضيتى الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجنى وقرار بعض الدول بمنع سياحها من زيارة مصر.

وأضاف عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع" أن مواجهة هذا الحصار الدولى يتم عبر التماسك الداخلى بين الشعب المصرى وقياداته، وربط الأحزمة، موضحاً أن هذا التماسك يكون أولاً بين المسئوليين المصريين ثم بين باقى طوائف الشعب المصرى.


>محمد غنيم: على الشباب تشكيل حزب سياسى خاص بهم للتفاعل مع المشهد السياسى

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