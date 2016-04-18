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بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى نظيرها الكندى..وتؤكد: المجتمع المصرى نسيج واحد

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بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى نظيرها الكندى..وتؤكد: المجتمع المصرى نسيج واحد بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى نظيرها الكندى..وتؤكد: المجتمع المصرى نسيج واحد
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها التقت بجاسن كيمى وزير الدفاع الكندى السابق، وعضو مجلس العموم الكندى، حرصاً منه على التواصل مع التجمعات المصرية فى كندا لتكون كتلة تصويتية فى الانتخابات البرلمانية، لافتة إلى أنه تربطه علاقات وطيدة بتجمعات المصريين مما يعكس مدى تأثير المصريين فى الخارج على الرأى العام.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات صحفية لها منذ قليل من كندا، أنها التقت أيضاً بجون مالكون وزير الهجرة والمواطنة واللاجئين بالحكومة الفيدرالية الكندية، حيث استعرض اللقاء نشأة وزارة الهجرة المصرية، ومدى حرص المصرية على التواصل مع أبنائها بالخارج، لافتة إلى أنها شرحت له محاولة إثارة الفتن حول معاملة الأقباط بمصر لتحقيق مصالح شخصية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها أكدت خلال لقائها وزير الهجرة والمواطنة واللاجئين بالحكومة الفيدرالية الكندية، على أن المجتمع المصرى نسيج واحد مسلمين وأقباط ولايتم حجب المناصب العليا عن الأقباط كما يحاول البعض إشاعة ذلك والدليل وجودها كوزيرة، مضيفة أن اللقاء استعرض أيضاً قضية اللاجئين السوريين ومدى أهمية استعادة العلاقات بين البلدين، خاصة وأن أخر زيارة لوزير مصرى لكندا كانت من 15 سنة وأخر زيارة رئاسية كانت سنة 1983.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم الاتفاق مع وزير الهجرة والمواطنة واللاجئين بالحكومة الفيدرالية الكندية، على أنهم سينقلا للحكومتين المصرية والكندية مدى أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتة إلى أن اللقاء تناول الأوضاع فى واستكمال خارطة الطريق فى مصر وتمثيل المرأة فى البرلمان والحياة السياسية واهتمام القيادة السياسية بوضع المرأة ودروها فى المجتمع.

لقاء وزير الهجرة بنظيرها الكندى (1)

لقاء وزير الهجرة بنظيرها الكندى (2)

لقاء وزير الهجرة بنظيرها الكندى (3)

لقاء وزير الهجرة بنظيرها الكندى (4)

لقاء وزير الهجرة بنظيرها الكندى (5)

لقاء وزير الهجرة بنظيرها الكندى (6)

بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا لبحث دعمهم فى مواجهة فيروس سى
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